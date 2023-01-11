Пассажирку отказались пускать в самолет с метровым удавом в ручной клади

В США пассажирка захотела взять в самолет удава для эмоциональной поддержки

Пассажирка самолета попыталась взять на борт судна метрового удава, положив его в ручную кладь. Сотрудники службы безопасности аэропорта Тампы обнаружили змею и отказались пропускать в самолет, сообщает Daily Star.

Женщина объяснила, что хотела лететь с рептилией по имени Варфоломей для эмоциональной поддержки, однако заранее не уведомила авиакомпанию. Она попалась, когда ручная кладь проходила через пункт досмотра в аэропорту. Сотрудники Управления транспортной безопасности США (TSA) связались с перевозчиком, чтобы уточнить, возможен ли провоз рептилий.

«Они постановили, что на их самолете змей не будет!» — отметила пресс-секретарь TSA Лиза Фарбштейн.

Ранее сообщалось, что собака породы борзая по кличке Льюис (Lewis) облетела полмира в бизнес-классе самолета, помогая своей хозяйке справиться со стрессом. Льюис летел на самолете «с шиком» — он спал на откидывающемся кресле в бизнес-классе, а бортпроводники угощали его кексами и круассанами.