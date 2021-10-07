Собака облетела полмира в бизнес-классе самолета ради помощи хозяйке

Собака породы борзая по кличке Льюис (Lewis) облетела полмира в бизнес-классе самолета, помогая своей хозяйке справиться со стрессом. Об этом пишет Daily Mail.

Американка Мэри Майстер (Mary Meister), проживающая в Австралии, решила переехать в Италию после лечения от депрессии и панических атак. Из-за закрытых границ и ограничений на перелеты путь из Мельбурна во Флоренцию занимал три дня — по словам пассажирки, она не могла сдать в багаж питомца на такой длительный срок.

Однако оказалось, что некоторые авиакомпании разрешают брать в салон самолета даже крупных собак в качестве «эмоциональной поддержки». Например, перевозчик Singapore Airlines предоставил такую услугу бесплатно, но с условием, что хозяин возьмет с собой впитывающую ткань и подложит ее под животное.

По данным издания, Льюис летел на самолете «с шиком» — он спал на откидывающемся кресле в бизнес-классе, а бортпроводники угощали его кексами и круассанами.

«Все говорили, что Льюис — самый воспитанный пес, которого они когда-либо видели», — рассказала пассажирка.

Ранее в сентябре сотрудники аэропорта имени Джона Кеннеди в США нашли кота, который блуждал по взлетно-посадочной полосе три недели. Животное по кличке Этторе (Ettore) сбежало из переноски во время посадки — о пропаже стало известно только когда хозяин питомца прилетел в другую страну. Истощенного, голодного Этторе смогли отследить по камерам видеонаблюдения.