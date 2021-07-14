Россиянка забыла купить своему коту билет на самолет и бросила его в аэропорту

Пассажирка забыла купить коту билет на самолет и бросила его в аэропорту Кольцово

В Екатеринбурге женщина забыла купить билет на самолет своему коту и бросила его на улице перед зданием аэропорта. Об этом сообщает региональный портал Е1.ru.

Россиянка собиралась лететь в Москву вместе со своим питомцем, однако на стойке регистрации в аэропорту Кольцово она обнаружила, что, по правилам авиакомпании, для животных необходимо приобретать отдельный билет.

Тогда женщина сказала, что передаст кота сопровождающим, но на самом деле она выпустила его из переноски перед зданием авиагавани и улетела в столицу без него. Сотрудники аэропорта нашли питомца и передали его зоозащитникам.

«Кота назвали Кольцов, сейчас ищем ему новых хозяев», — рассказала руководитель приюта «Клякса» Татьяна Ионина. Она добавила, что на жительницу Екатеринбурга подадут заявление в полицию о нарушении требований к содержанию животных.

Представители авиагавани призвали пассажиров перед путешествием проверять правила перевозки домашних животных, принятые авиакомпанией.

«Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности», — заявил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

Ранее, в мае, кот породы мейн-кун сбежал из самолета и загонял сотрудников иркутского аэропорта, пытавшихся его поймать. Питомец одного из пассажиров выбрался из переноски, вырвался из багажного отсека и выбежал на взлетную полосу. Через некоторое время он забрался в щель под металлическими листами, откуда его благополучно достали сотрудники авиагавани.