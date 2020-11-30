Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на скрытую камеру в переноске

@harpo_beagle / Instagram

Россиянка установила камеру в переноске своей собаки и узнала о жестоком обращении с ней в сочинском аэропорту. Видео с издевательствами над животным хозяйка опубликовала на странице @harpo_beagle в Instagram.

На кадрах видно, как девушка прощается с биглем по кличке Харпо перед вылетом из Сочи в Санкт-Петербург и оставляет ему угощение — кость, которую пес сразу начинает грызть. Но как только бигля спустили вниз, к грузчикам, те стали провоцировать животное, обзывать матерными словами, кричать на него и изображать лай. Харпо начинает нервничать и лаять в ответ.

В Пулково, судя по видео, с псом вели себя нормально, и он, по словам хозяйки, даже ни разу не залаял.

«Если бы не камера, которую мы установили внутри бокса, мы бы даже не узнали, что с ним происходило. Собаки и так испытывают стресс при полете, не хватало еще получать его от сотрудников аэропорта. Сегодня нам удалось снять такое отношение, а представьте сколько всего происходит с нашими друзьями, а мы об этом не знаем?» — написала хозяйка собаки.

Девушка отметила, что оставлять ситуацию «просто так» нельзя и призвала подписчиков помочь ей добиться увольнения грузчика. «В идеале, хотелось бы, чтобы были онлайн-камеры, и каждый владелец видел, что происходит с его питомцем. И чтобы всяким больным людям неповадно было обижать беззащитных животных», — подытожила она.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь аэропорта Сочи Виталий Коренюгин, после публикации видео провели служебную проверку, по итогам которой к сотруднику применили дисциплинарное взыскание. Хозяйке пса принесли извинения, а для грузчиков решили провести тренинг с кинологами по обслуживанию животных.