Сотрудники аэропорта заморили пса голодом и оставили погибать в клетке

Сотрудники аэропорта в Чикаго заморили пса голодом, оставив его без еды и воды на трое суток, в результате чего собака погибла в мучениях. Подробности происшествия публикует Metro.

Так, по информации издания, несколько овчарок, прибывших из Иордании в аэропорт О'Хара, не могли пройти таможенный контроль на границе из-за отсутствия необходимых прививок. В результате животным пришлось несколько дней жить в грузовом помещении авиагавани в ожидании разрешения на въезд и оформления документов. Из-за плохих условий один из псов погиб в агонии в клетке.

Анонимный источник сообщил полиции о жестоком обращении с питомцами в аэропорту, и на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В итоге всех собак поместили в местный приют, а вице-президента компании Alliance Ground International, обслуживающей грузовые перевозки, обвинили в пренебрежительном отношении к животным.

Тем не менее президент организации Уоррен Джонс (Warren Jones) настаивает на том, что сотрудники Alliance Ground заботились о псах. «Мы купили корм для этих животных, пока таможня и грузоотправитель занимались оформлением документов. Это сложно и долго. Мы перевозим животных каждую неделю, и за 30 лет в нашей компании ни разу не погибало ни одного зверя», — заверил он.

В марте собака породы йоркширский терьер умерла в самолете авиакомпании Delta во время перелета. Кори Макджимсон открыл перевозку и обнаружил, что пес не двигался и не дышал. Мужчина отвез щенка в ветеринарную клинику, однако медики констатировали смерть животного. Он сказал детям, что собака болеет, чтобы не расстраивать их.