Оставленный на жаре пес погиб в муках во время авиаперелета

Собака породы боксер умерла от жары во время авиаперелета из Сиднея в Брисбен из-за халатности сотрудников авиакомпании. Об этом австралийка Кей Ньюман (Kay Newman) сообщила в своем Facebook.

По словам пассажирки, в день вылета температура воздуха достигала 39 градусов по Цельсию, и она сильно переживала за судьбу своего питомца по кличке Дюк (Duke). Хозяйка сделала все возможное для комфортного перелета перед тем, как отправить его на погрузку в самолет. Она облила пса ледяной водой, а на дно собачьего контейнера положила мокрое полотенце и бутылку с замороженной жидкостью.

Тем не менее, когда Ньюман подошла к выходу на посадку в терминале, она увидела из окна, что контейнер с псом все это время стоял на горячем асфальте. «Я не знаю, сколько времени он там пробыл, но пока я наблюдала из окна, прошло пять, десять, а затем и 15 минут. И его контейнер все еще находился в этой жаре», — вспоминает Ньюман.

После этого австралийка обратилась за помощью к сотрудникам Qantas, но они убедили ее, что с псом все в порядке. Когда посадка заканчивалась, Дюк все еще не был погружен в самолет, и Ньюман расплакалась от отчаяния. «Стюардесса заметила, что я плачу и уведомила о случившемся пилота. Он позвонил наземному персоналу и выяснил, что с Дюком все хорошо», — пояснила пассажирка.

Однако после перелета в аэропорту города Брисбен ей сообщили, что Дюк погиб. «Мой бедный мальчик умер в муках, потому что грузчики оставили его на жаре. Его смерть точно можно было предотвратить», — добавила она.

Ньюман считает, что сотрудники Qantas не выполнили свои обязанности по уходу за животными. Она призвала авиакомпанию пересмотреть принципы работы и утвердить специальные инструкции для того, чтобы с другими животными такого не происходило.

Это не первый случай гибели животных от жары на борту самолета. 3 сентября 2019 года девятимесячный бульдог погиб во время длительного перелета. В ветеринарной клинике хозяева выяснили, что щенок скончался от теплового удара и обезвоживания.

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