Трансатлантический перелет собаки закончился трагедией

Хаски не перенес трансатлантический перелет и умер в грузовом отсеке самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе Амстердам — Лос-Анджелес, который выполняли перевозчики Air France-KLM. По словам представителя Air France, пес породы хаски был неправильно размещен в грузовом отсеке и скончался из-за нехватки кислорода во время 11-часового перелета.

Животное обнаружила мертвым его хозяйка, которая пошла забирать питомца после приземления в аэропорту Лос-Анджелеса.

Отмечается, что, согласно политике Air France, пассажиры могут перевозить в салоне самолета собак или кошек весом не более 7,7 килограмма, если питомцу больше 10 недель и у него есть все необходимые прививки. Пассажирам бизнес-класса на межконтинентальных рейсах вообще не разрешается держать своих домашних животных в салоне, независимо от их размера.

В январе авиакомпания China Southern Airlines разрешила огромному псу сопровождать хозяина-инвалида в качестве эмоциональной поддержки на рейсе. Видео с большим аляскинским маламутом в салоне самолета опубликовали в соцсети Weibo, и оно моментально стало вирусным.

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