Пес отгрыз кусок паспорта и лишил семью поездки на Бали

Супруги из Великобритании лишились своего медового месяца из-за собаки, которая сгрызла их загранпаспорт. Об этом сообщает Daily Mail.

Даниэль и Тиа Фартинг заплатили за путевку четыре тысячи фунтов стерлингов (336 тысяч рублей) и прилетели в Индонезию 16-часовым рейсом, однако сотрудники аэропорта развернули их на границе из-за испорченного паспорта Даниэля. В связи с этим молодоженам пришлось улететь обратно первым же рейсом.

Оказалось, что их четырехлетний пес Мило отгрыз часть паспорта, будучи еще щенком. Сотрудники пограничных войск Великобритании заверили пару, что проблем на границе не возникнет, так как все данные в документе остались нетронутыми.

Материалы по теме Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска

Тем не менее их не пустили на Бали. Вдобавок, когда супруги заехали в Сингапур на обратном пути, Даниэля допрашивали семь часов, а его жена потратила около 18 тысяч рублей на звонки родственникам. Из-за случившегося молодожены лишились всех своих накоплений.

В августе отель Furaveri Island Resort&Spa на Мальдивах предложил туристам уничтожить загранпаспорта, чтобы больше никуда не ехать. Сотрудники гостиницы установили на ресепшене шредер, чтобы туристы при желании остаться на отдыхе могли порезать свой паспорт. По словам представителей Furaveri Island Resort&Sp, многие гости отеля признаются, что готовы уничтожить свой паспорт, чтобы не улетать с острова.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!