Потерпевшего фиаско пса не пустили в Китай

Видео: Shiba Stiv / YouTube

Россиянин Владимир Лавров разместил на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал, что был вынужден прервать кругосветное путешествие со своей знаменитой собакой Стивом.

При попытке пересечь казахстанско-китайскую границу он был остановлен по причине того, что животное должно пройти 30-дневный карантин. Из-за выданного пограничниками Китая запрета Лавров вернулся в Алма-Ату вместе с питомцем.

Стив стал популярным благодаря видеоролику «Это фиаско, братан!», которое набрало более 3,5 миллиона просмотров на YouTube. Вирусное видео, где собака падает в воду с бревна, снято зимой 2016-го, однако было опубликовано в интернете позже и стало популярным в этом году.