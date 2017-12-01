Пес потребовал ласк от зеленобородого музыканта и стал звездой

Зеленобородый музыкант и блогер Рон Минис, который ведет канал на YouTube, решил исполнить знаменитую композицию Hotel California группы Eagles на гитаре. Однако он умеет играть только на фортепиано, но он нашел способ адаптировать инструмент таким образом, чтобы он звучал как гитара.

Результат впечатлил пользователей YouTube, однако больше всего внимания привлекла собака, которая ненавязчиво подошла к клавишам и подставила голову для ласк. Одной рукой Минис играл на пианино, а другой гладил собаку.

Животное показалось зрителям настолько милым, что они потребовали показывать его в каждом ролике. Некоторых поразило мастерство музыканта, способного делать два дела одновременно без ущерба для качества звука. «Как вы можете играть так легко, пока ласкаете свою собаку? ОМГ», — изумляется один из комментаторов.