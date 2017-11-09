Интернет и СМИ
 

Пес научился изображать кашель ради внимания хозяев

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Супруги из американского штата Юта рассказали, что их пес Салливан научился подделывать кашель и другие симптомы простуды, чтобы пара осталась дома и ухаживала за ним. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Обследование у ветеринара показало, что собака, заставлявшая хозяев несколько дней прогуливать работу, совершенно здорова.

«Мы уверены, что он знает, что мы знаем, что он притворялся», — рассказала владелица пса Кеннеди Лонгхерст (Kennady Longhurst).

Фальшивая болезнь собаки началась, когда девушка вернулась домой на ланч и услышала «это странное сочетание кашля, одышки и звука прочищаемого горла», издаваемое псом. Лонгхерст встревожилась и вызвала с работы своего мужа Алекса Сальсберри (Alex Salsberry).

Он испугался за здоровье пса и уже начал искать в интернете собачьи болезни, когда заметил, что Салливан ведет себя как совершенно здоровое животное, но при этом продолжает странно кашлять.

Ночью кашель прекратился, но на следующее утро, когда Сальсберри готовился выходить на работу, пес снова начал изображать недомогание.

Супруги решили отвести пса к ветиринару. Врач, проводивший осмотр, сообщил, что Салливан здоров, а домашние животные часто имитируют плохое самочувствие, чтобы завладеть вниманием хозяина или получить особые привилегии больного.

Колин Аллен (Colin Allen), специалист по поведению из Университета Питтсбурга, рассказал BuzzFeed News, что Салливан, скорее всего, не обманывал супругов, а опирался на прошлый опыт, в котором кашель сигнализировал хозяевам о необходимости обратить на него внимание.

По мере развития мнимой болезни Сальсберри рассказывал о хитром псе пользователям Twitter. В ответ некоторые читатели рассказали, что их питомцы тоже умеют симулировать недуги. Например, собака пользователя @chromastatnry отказывалась ходить, а кот @RoseNoire007 однажды имитировал хромоту.

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