Пес свалился в реку и удостоился от хозяина фразы «Это фиаско, братан»

Видео: Shiba Stiv / YouTube

В сети набирает популярность ролик под названием «Это фиаско, братан», на котором пес породы сиба-ину неудачно переходит реку. Видео опубликовано на YouTube-канале Shiba Stiv.

Ролик набрал уже более 110 тысяч просмотров. На нем хозяин просит собаку перейти с ним реку, и пес забирается на поваленное дерево, служащее переправой.

«Смотри не упади только, а то это будет фиаско», — говорит автор ролика, после чего животное оступается и падает в реку.

На последним кадрах видно, что пес оперативно вылез из воды и ждет хозяина на берегу.