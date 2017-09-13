Укушенный полицейским пес стал жертвой зомби и утешил грустного Киану Ривза

Пользователи Reddit устроили фотошоп-битву с участием полицейского, который укусил в плечо немецкую овчарку, облаченную в тренировочный костюм кинолога. Знатоки фотошопа попытались найти ответ на вопрос, зачем мужчина укусил пса, а также пофантазировали, кто мог оказаться на месте животного.

Пользователям показалось, что пес с человеческим телом мог бы утешить грустного Киану Ривза, который стал мемом, или очутиться на красной дорожке. Кое-кто предположил, что собака могла бы оказаться в центре нашествия зомби, что объяснило бы странный поступок полицейского.

Некоторым поступок стража порядка напомнил поведение уругвайского футболиста Луиса Суареса, известного любителя покусать своих соперников во время матча.

В конце августа жертвой фотошоп-битвы стал бездомный котенок, пьющий молоко из шприца. Детеныша превратили в играющего на трубе уличного музыканта, участника квинтета Cantina Band из «Звездных войн», завсегдатая ночных клубов, любителя покурить кальян и животного, страдающего от так называемых вьетнамских флешбэков.