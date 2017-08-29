Сосущий молоко бездомный котенок стал героем фотошоп-битвы и превратился в мем

Фотография сосущего молоко из шприца бездомного котенка привлекла внимание пользователей крупнейшего развлекательного портала Reddit. Снимок был опубликован юзером с ником Urbinsanity в разделе «Фотошоп-битвы» и вдохновил креативных посетителей ресурса на создание множества фотожаб с животным.
С легкой руки пользователей Reddit бездомный котенок превратился в играющего на трубе уличного музыканта, участника квинтета Cantina Band из «Звездных войн», завсегдатая ночных клубов, любителя покурить кальян и животного, страдающего от так называемых «вьетнамских флешбеков».
В середине августа посетители Reddit обратили внимание на снимок вомбата, которого пользователи сочли крайне агрессивным и пофантазировали, на какие поступки он способен. Они «заставили» млекопитающее топить людей в бассейнах, драться на боксерском ринге и устраивать землетрясения.