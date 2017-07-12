Популярный в интернете нарядный хомяк стал героем фотошоп-битвы

Фотография наряженного в бирюзовый балахон хомяка привлекла внимание пользователей Reddit. Снимок был опубликован юзером с ником RationalIdiot в специальном разделе «Фотошоп-битвы». Фото набрало более 37 тысяч лайков и вдохновило креативных посетителей портала на создание множества смешных картинок.

В итоге с легкой руки пользователей Reddit грызун превратился в рэпера Эминема, оказался на боксерском ринге, записался вместе с Люком Скайуокером в ряды повстанцев из «Звездных войн» и даже стал членом банды чернокожих из гетто.

Пользователи ресурса создали гифку, на которой вооруженный микрофоном хомяк стал участником рэп-батла из «8-й мили».

В ноябре 2016 года шокированная противостоянием ягуара и каймана капибара из одного из выпусков британского сериала Planet Earth II стала вирусным мемом. Кадр с испуганным грызуном быстро разошелся по сети. Пользователи Twitter посвятили ему множество постов. Некоторые отметили, что над фрагментом можно смеяться бесконечно.