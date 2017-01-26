Мальчика с похорон черепашки «превратили» в сына Дональда Трампа

Неизвестный мальчик самостоятельно устроил похороны для своей умершей черепашки и стал героем фотошоп-битвы. Снимок с «прощальной церемонии» был опубликован на Imgur одним из пользователей портала Reddit.
My little cousin's turtle died. He made the grave, built the cross, and got dressed without any parental supervision. My uncle caught this towards the end of the ceremony.
«У моего маленького племянника умерла черепашка. Он самостоятельно вырыл могилу, сделал крест и оделся на похороны — без помощи родителей. Мой дядя застал его уже в конце церемонии», — говорится в описании к фотографии.
Снимок за один день собрал более 1,5 миллиона просмотров и в итоге попал на Reddit в раздел «Фотошоп-битвы». С легкой руки посетителей портала похороны питомца превратились в прощальную церемонию с черепашкой-ниндзя по имени Донателло, распятие черепахи на кресте, а мальчик внезапно стал сыном президента США Дональда Трампа.
Ранее в январе фотография счастливого «опоссума-победителя» также привлекла внимание пользователей Reddit. В результате зверек превратился в Годзиллу, побоксировал на ринге, исполнил роль парика художника, стал частью вымышленного племени эвоков, попал на постеры фильмов «Дэдпул» и «Взвод».