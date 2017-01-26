Мальчика с похорон черепашки «превратили» в сына Дональда Трампа

Неизвестный мальчик самостоятельно устроил похороны для своей умершей черепашки и стал героем фотошоп-битвы. Снимок с «прощальной церемонии» был опубликован на Imgur одним из пользователей портала Reddit.

«У моего маленького племянника умерла черепашка. Он самостоятельно вырыл могилу, сделал крест и оделся на похороны — без помощи родителей. Мой дядя застал его уже в конце церемонии», — говорится в описании к фотографии.

Снимок за один день собрал более 1,5 миллиона просмотров и в итоге попал на Reddit в раздел «Фотошоп-битвы». С легкой руки посетителей портала похороны питомца превратились в прощальную церемонию с черепашкой-ниндзя по имени Донателло, распятие черепахи на кресте, а мальчик внезапно стал сыном президента США Дональда Трампа.

Ранее в январе фотография счастливого «опоссума-победителя» также привлекла внимание пользователей Reddit. В результате зверек превратился в Годзиллу, побоксировал на ринге, исполнил роль парика художника, стал частью вымышленного племени эвоков, попал на постеры фильмов «Дэдпул» и «Взвод».