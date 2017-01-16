Интернет и СМИ
 
Хотите видеть только хорошие новости?

«Опоссум-победитель» стал героем «Звездных войн» и превратился в Годзиллу

Перейти в «Мою Ленту»

Фотография счастливого «опоссума-победителя» привлекла внимание пользователей Reddit. Снимок был опубликован юзером с ником DrUnnecessary в разделе «Фотошоп-битвы» и вдохновил креативных посетителей портала на создание множества смешных картинок.

В итоге опоссум-победитель превратился в Годзиллу, побоксировал на ринге, исполнил роль парика художника, стал частью вымышленного племени эвоков, попал на постеры фильмов «Дэдпул» и «Взвод».

Пользователи ресурса даже создали гифки, в которых записали радостного зверька в ряды повстанцев из «Звездных войн».

В конце октября 2016 года в фотошоп-битву попала фотография «крутого кролика» в солнцезащитных очках. Кролик предстал в образе полицейского, успел побывать свидетелем атомного взрыва и даже стал героем фильмов «Лучший стрелок», «Большой Лебовски», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Люди в черном».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Счастливая выдра прогулялась за руку с Ким Чен Ыном на фотожабе
Шокированная капибара покорила интернет и стала мемом
«Крутого кролика» в солнцезащитных очках превратили в свидетеля ядерного взрыва
Последние новости
МВФ улучшил оценку экономики России за 2016 год
«Опоссум-победитель» стал героем «Звездных войн» и превратился в Годзиллу
Трамп пригрозил немецким автопроизводителям заградительными пошлинами
Найдены самые древние люди Америки
Пакистанские крестьяне напали на катарского принца и охотников на дрофу-красотку
В Киеве задержали грузина-разведчика из воюющего в Донбассе чеченского батальона
Джигурда раскрыл сумму гонорара за участие в ток-шоу на «России 1»
Другие материалы рубрики
00:03 Сегодня

Ядерные черви

Как хакеры лишают людей электричества, парализуют больницы и атакуют АЭС
14:05 13 января 2017

Луговой призвал приравнять соцсети к операторам связи для защиты от террористов

17:21 Сегодня

В Китае запретят лечить интернет-зависимых электрошоком

13:37 Сегодня

Мусульмане поздравили Линдси Лохан с принятием ислама

00:04 26 декабря 2016

Лги, следи, вскрывай

Почему 2016 год навсегда изменил судьбу интернета
14:21 12 января 2017

Украина запретила телеканал «Дождь»

17:04 Сегодня

Трамп отказался вести официальный Twitter президента США

11:39 Сегодня

Шеф-повар телепроекта «Адская кухня» погиб в ДТП

00:03 14 января 2017

«Когда ты знаменит, они позволяют тебе абсолютно все»

Как Instagram-модели развлекаются с богачами ради собственного сетевого бизнеса
17:15 11 января 2017

В сети создали фондовую биржу мемов

16:48 Сегодня

Азербайджан обиделся на КВН из-за команд Нагорного Карабаха

11:06 Сегодня

Киселев сравнил вейпы и сигареты с «Боярышником»

Россия
«Каждый раз перед нападением я видела эти сумасшедшие глаза»
Женщину, которую избивали и чуть не сбросили с 16 этажа, могут осудить на 10 лет
«Там продавали рюмки с гербами и тарелки»
Почему Исаакиевский собор должен быть храмом, а не музеем
В Госдуме объяснили слежку британцев за «Адмиралом Кузнецовым»
Глава Пскова удивился затянутому делу с предполагаемым с миллиардным ущербом
«Мужчина ищет друга»
Как жилось российским геям в «лихие девяностые»
Второклассник избил ровесника за детсадовскую обиду
Петербург оставят без грифонов с Банковского моста
Все материалы
Мир
Министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед объявляет о создании блокаНАТО с Кораном и гуриями
Саудовская Аравия строит собственный военный блок
Монастырь Мар Маттай«Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель»
Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами
Лошадиные силы
Мустанги, воспитанные за решеткой, несут службу на границе
Манила заявила о нежелании воевать с Китаем
В Анкаре заявили о причастности разведки к атаке на стамбульский ночной клуб
Далай-лама XIV«Сто лет назад я был бы среди революционеров»
Далай-лама XIV об основах буддизма, избрании Трампа и важности образования
Эффект обратного действия
Теракт в Берлине укрепил позиции Меркель и доверие немцев к стражам порядка
Все материалы
Бывший СССР
Туманный заход
Что на данный момент известно о крушении самолета в Бишкеке
В Киеве задержали грузина-разведчика из воюющего в Донбассе чеченского батальона
Командир полка «Азов» назвал условие распада НАТО
Украина передаст в Международный суд ООН новый иск против России
Бишкек уточнил число погибших в авиакатастрофе
На Украине придумали новые сроки «деоккупации» Донбасса
Мародер поживился электрочайниками на месте авиакатастрофы под Бишкеком
Все материалы
Финансы
В тени тупика
Как либеральные экономисты готовятся к 100-летию революции
В Госдуме рассказали о подорванном доверии к рейтинговым агентствам из США
Тунеядцев заставят позаботиться о своих пенсиях и лечении самостоятельно
Си Цзиньпин рассказал о замедлении роста экономики Китая
Московская биржа приостановила торги
ЦБ устроил массовую проверку частных пенсионных фондов
Минтруд предложил ограничить переводы пенсионных накоплений в НПФ
Все материалы
Бизнес
Триллион из продуктовой корзины
Российские ретейлеры подсчитали прошлогоднюю выручку
Ничего личного
О причинах закрытия печатных медиа
Морозный рейс
Как авиакомпании решают проблему нелетной погоды
Жадность не порок
На чем экономят миллиардеры
«Детский мир» выведут на Московскую биржу
Роспотребнадзор опроверг информацию о фальсификации четверти продуктов питания
«Аэрофлот» откроет новые внутрироссийские направления
Все материалы
Силовые структуры
Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»
Как популярные винтовки и пистолеты пробивались на мировой рынок
Сергей ОстапенкоВойна и тир
Какие тайны скрывал устроивший бойню в Москве бывший инструктор по стрельбе
Михаил Попков (справа)Чтобы не настиг злой срок
Зачем пожизненно осужденный ангарский маньяк признается в новых убийствах
В Чечне за неделю задержали более 60 связанных с ИГ боевиков
Стали известны результаты генетической экспертизы «дедовского младенца»
СМИ сообщили об освобождении обвиненного в убийстве чеченцев Сергея Аракчеева
Командира сочинского полка ДПС уволили из-за коррупции
Все материалы
Наука и техника
Натуральный звук
Как революция в мире беспроводных наушников меняет привычную реальность
Стив ДжобсТак говорил Джобс
Раскрыты неизвестные подробности создания iPhone
Упарились
Почему вейпинг признали заразным
Украденный прототип ноутбука с тремя дисплеями выставили на продажу в Китае
Смертоносные вирусы назвали причиной появления человека
Предложен способ похудения без диет и упражнений
Подводного червя-убийцу показали на видео
Все материалы
Спорт
Уходим в Австрал
За кого болеть на Открытом чемпионате Австралии-2017
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира
Российские бадминтонисты завоевали пять медалей на турнире в Эстонии
Судья наказал футболиста за предложение руки и сердца
Роналду бросил мячом в полузащитника «Севильи»
Россиянин Олейник первым в UFC выиграл бой с помощью «удушения Иезекииля»
Казахстанец придумал шахматы с принцем и принцессой
Все материалы
Культура
Бен Аффлек«Жалко, что сейчас так не одеваются»
Бен Аффлек о гангстерском кино и об обаянии 1920-х
«Бить трупы не надо»
Насколько правдива сыскная деятельность героев «Шерлока»
СК подтвердил проверку по заявлению об изнасиловании Павленским
«Би-би-си» сочла преднамеренной утечку эпизода «Шерлока» в России
«Театр.doc» выложил видео предположительного избиения актера Павленским
Первый канал начал расследование утечки «Шерлока» в сеть
Против техдиректора Кися из театра «Тодес» возбудили дело за охолощенное оружие
Все материалы
Интернет и СМИ
Ядерные черви
Как хакеры лишают людей электричества, парализуют больницы и атакуют АЭС
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
В Китае запретят лечить интернет-зависимых электрошоком
Мусульмане поздравили Линдси Лохан с принятием ислама
Трамп отказался вести официальный Twitter президента США
Шеф-повар телепроекта «Адская кухня» погиб в ДТП
Азербайджан обиделся на КВН из-за команд Нагорного Карабаха
Все материалы
Ценности
Все красавцы удалые
Лицо и изнанка Недели моды в Милане
Ermenegildo Zegna предложил носить спортивные штаны с пиджаками
Бренд Marni предложил мужчинам способ сохранить «внутреннего ребенка»
«Ангел» Victoria's Secret стала лицом Givenchy
Dirk Bikkembergs вывернул одежду наизнанку
Мальчишник во Флоренции
За кулисами 91-й Pitti Uomo
Международный салон высокого часового искусства в Женеве
SIHH 2017 в фактах и лицах
Все материалы
Путешествия
Мила България
Чем заняться в Софии любознательному туристу
50 оттенков розового
Что ждет туристов в североафриканском Королевстве Марокко
«Победа» прекратит полеты в Победилово
Сотни российских туристов застряли на китайском острове из-за поломки самолета
На хандру после новогодних каникул пожаловались 70 процентов россиян
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Британским туристам посоветовали побывать в России в 2017 году
Все материалы
Из жизни
«Живу обычно, ем летучих мышей»
История москвича, переехавшего в Камбоджу
Качайся как девчонка
Пауэрлифтинг вошел в моду у представительниц прекрасного пола
Проект «Оливье»
Фотоистория о том, чем россияне потчевали себя в Новый год
Ким КардашьянСтарики-разбойники
Выслежена банда преступников-пенсионеров, ограбивших Ким Кардашьян
В лицо самому ненавистному бизнесмену Америки кинули собачьи фекалии
Унесенного течением серфера нашли в шести километрах от берега
Двухлетняя звезда Instagram выйдет на подиум Недели моды в Нью-Йорке
Все материалы
Красивейшие машины Советского Союза
Самые красивые машины СССР, так и не увидевшие конвейера
Блогер разрезал BMW M5 раскаленным ножом
Enlarge your Lada
Самые нелепые российские лимузины
В Калуге прекратили сборку двух седанов Audi
Редкие «ГАЗы»
5 внедорожников Горьковского автозавода, которые так и не увидели свет
Микрородстер Honda изменили до неузнаваемости
Самые продаваемые машины в России
Самые популярные автомобили российского рынка за минувшие 12 месяцев
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы