«Опоссум-победитель» стал героем «Звездных войн» и превратился в Годзиллу

Фотография счастливого «опоссума-победителя» привлекла внимание пользователей Reddit. Снимок был опубликован юзером с ником DrUnnecessary в разделе «Фотошоп-битвы» и вдохновил креативных посетителей портала на создание множества смешных картинок.

В итоге опоссум-победитель превратился в Годзиллу, побоксировал на ринге, исполнил роль парика художника, стал частью вымышленного племени эвоков, попал на постеры фильмов «Дэдпул» и «Взвод».

Пользователи ресурса даже создали гифки, в которых записали радостного зверька в ряды повстанцев из «Звездных войн».

В конце октября 2016 года в фотошоп-битву попала фотография «крутого кролика» в солнцезащитных очках. Кролик предстал в образе полицейского, успел побывать свидетелем атомного взрыва и даже стал героем фильмов «Лучший стрелок», «Большой Лебовски», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Люди в черном».