Торчащая изо рта Пикачу человеческая рука угодила в фотошоп-битву

Пользователь портала Reddit предложил устроить фотошоп-битву, используя снимок человека в костюме покемона Пикачу, который просунул руку в отверстие для рта и положил ее на голову стоящей рядом девушки. Обсуждение вышло в топ публикаций форума.

Оказалось, что сразу несколько юзеров увидели в фотографии отголоски сцен из фильма «Чужой 3» и заменили ксеноморфа покемоном.

Другие посчитали, что на снимке недостаточно рук и прифотошопили еще парочку в самые неожиданные места.

Вытянутая кисть также напомнила пользователям фреску художника Микеланджело «Сотворение Адама». В роли «божьего создания» выступил Пикачу.

Другие посчитали, что девушка на снимке недостаточно эмоционально отреагировала на опустившуюся ей на голову руку, и этой чести удостоили парня, стоящего рядом.

В январе пользователи Reddit устроили фотошоп-битву со снимком, на которой неизвестный мальчик позирует на похоронах своей умершей черепашки. Снимок за один день собрал более 1,5 миллиона просмотров и в итоге попал на Reddit в раздел «Фотошоп-битвы».