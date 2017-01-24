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Звезды Голливуда «постояли» в очередях на китайских вокзалах

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Пользователи социальной соцсети Weibo поиронизировали над масштабными очередями в общественном транспорте, традиционного скапливающимися в Китае во время празднования Нового года по восточному календарю (состоится 28 января), и интегрировали голливудских звезд в реалии транспортного коллапса. На это обращает внимание Mashable.

Один из пользователей представил на своей странице серию коллажей, посвященных известным актерам на китайских вокзалах. Он вообразил, как органично смотрелись бы Бильбо Бэггинс в исполнении Мартина Фримена, Силвьестр Сталлоне, Арнольд Шварценнегер и персонаж Тома Харди из «Безумного Макса» в окружении спешащих к пунктам назначения китайцев.

Новогодние праздники в Китае приходятся на конец января — начало февраля, но по факту растягиваются на несколько недель. Работодатели заранее отпускают своих подчиненных, чтобы те успели на поезде добраться на родину, и провести праздник с родственниками. Встретить новый год с родителями стремятся многие китайцы, поэтому транспорт в стране в эти дни перегружен. В Китае это называют «новогодними перемещениями».

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