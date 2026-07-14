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19:34, 14 июля 2026Мир

Трамп сделал заявление о теориях заговора относительно смерти сенатора Грэма

Трамп: ФБР тратит время впустую, если расследует смерть сенатора Грэма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Федеральное бюро расследований США (ФБР) тратит время впустую, если расследует смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди, трансляция доступна на сайте Белого дома.

«Я не вижу здесь особого злого умысла. Я знаю, что существует множество теорий заговора. Полагаю, ФБР тратит время впустую, если занимается этим», — сказал он.

Американский лидер выразил сожаление, что Грэм не следил за своим здоровьем. Однако, по его словам, болезнь на самом деле очень трудно обнаружить.

Ранее в офисе Грэма уточнили причину смерти политика. По предварительным данным, это случилось вследствие «рассечения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыва его аорты из-за затвердевания артерий.

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