Трамп сделал заявление о теориях заговора относительно смерти сенатора Грэма

Трамп: ФБР тратит время впустую, если расследует смерть сенатора Грэма

Федеральное бюро расследований США (ФБР) тратит время впустую, если расследует смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди, трансляция доступна на сайте Белого дома.

«Я не вижу здесь особого злого умысла. Я знаю, что существует множество теорий заговора. Полагаю, ФБР тратит время впустую, если занимается этим», — сказал он.

Американский лидер выразил сожаление, что Грэм не следил за своим здоровьем. Однако, по его словам, болезнь на самом деле очень трудно обнаружить.

Ранее в офисе Грэма уточнили причину смерти политика. По предварительным данным, это случилось вследствие «рассечения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыва его аорты из-за затвердевания артерий.