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01:02, 13 июля 2026Мир

В офисе сенатора Грэма уточнили причину его смерти

Офис сенатора Грэма назвал причиной его смерти разрыв аорты из-за затвердевания артерий
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В офисе американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уточнили причину его смерти. Информацию приводит NBC News.

По предварительным данным, это случилось из-за «рассечения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыва его аорты из-за затвердевания артерий.

Уточняется, что сотрудникам скорой помощи, которая накануне приехала на вызов в дом сенатора на Капитолийском холме в субботу вечером, согласно аудиозаписи полицейского сканера, сообщили о том, что у пациента остановилось сердце. Позже аудиозапись скорой показала, что сердечно-легочная реанимация (СЛР) продолжалась.

Ранее стало известно о реакции ФБР на смерть Грэма. Директор Кэш Патель сообщил, что бюро направило все необходимые силы и средства для оказания содействия местным властям и полиции.

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