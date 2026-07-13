Офис сенатора Грэма назвал причиной его смерти разрыв аорты из-за затвердевания артерий

В офисе американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уточнили причину его смерти. Информацию приводит NBC News.

По предварительным данным, это случилось из-за «рассечения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыва его аорты из-за затвердевания артерий.

Уточняется, что сотрудникам скорой помощи, которая накануне приехала на вызов в дом сенатора на Капитолийском холме в субботу вечером, согласно аудиозаписи полицейского сканера, сообщили о том, что у пациента остановилось сердце. Позже аудиозапись скорой показала, что сердечно-легочная реанимация (СЛР) продолжалась.

Ранее стало известно о реакции ФБР на смерть Грэма. Директор Кэш Патель сообщил, что бюро направило все необходимые силы и средства для оказания содействия местным властям и полиции.