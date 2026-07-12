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00:38, 13 июля 2026Мир

Стало известно о реакции ФБР на смерть Грэма

Патель: ФБР после смерти Грэма задействовало все необходимые ресурсы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кэш Патель

Кэш Патель. Фото: Leah Millis / Reuters

Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что бюро направило все необходимые силы и средства для оказания содействия местным властям в связи со смертью сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья республиканца попросила всех помолиться за него. Еще одной ее просьбой было проявление уважения к частной жизни в этот непростой период.

При этом, как сообщает телеканал CNN, у следователей на данный момент нет данных, указывающих на то, что смерть не была естественной или стала результатом преступных действий. По информации источников, местная полиция проводит стандартную процедуру, предусмотренную в подобных случаях, а ФБР предложило свое содействие на случай необходимости дополнительной экспертизы или проверки.

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