В России взлетели продажи премиальных машин из одной страны

Аналитик Целиков: В России на 94 % взлетели продажи Audi, BMW и Mercedes-Benz

В первом полугодии россияне приобрели почти 18,5 тысячи новых легковых машин немецких премиальных марок — BMW, Audi и Mercedes-Benz. Относительно аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 9482 единицы, объем реализации вырос на 94 процента. Такие данные привел в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Наибольший скачок зафиксирован у Audi. С января по июнь в России было продано 5839 машин, что на 463 процента больше, чем годом ранее. BMW нарастила результат на 43 процента и сохранила первенство по количеству реализованных автомобилей — 7551 единица. Замыкает тройку Mercedes-Benz с увеличением продаж на 60 процентов за год, до 5071 автомобиля. Эксперт подчеркнул, что вся эта техника попадает на российский рынок по каналам параллельного импорта.

Доля машин китайской сборки в продажах Audi составила 85 процентов, у BMW — 46, у Mercedes-Benz — всего 5 процентов.

Ранее россиян предупредили об увеличении сроков ожидания машин из-за рубежа. Временные сложности с доставкой иномарок в Россию носят краткосрочный характер, уверен коммерческий директор группы компаний «Интерлизинг» Антон Гуреев. По его словам, основная проблема не в очередях на границе. В настоящее время фиксируется перегрузка всех транспортных путей, по которым ввозят машины.