Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:41, 14 июля 2026Авто

В России взлетели продажи премиальных машин из одной страны

Аналитик Целиков: В России на 94 % взлетели продажи Audi, BMW и Mercedes-Benz
Марина Аверкина

Фото: Marton Monus / Reuters

В первом полугодии россияне приобрели почти 18,5 тысячи новых легковых машин немецких премиальных марок — BMW, Audi и Mercedes-Benz. Относительно аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 9482 единицы, объем реализации вырос на 94 процента. Такие данные привел в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Наибольший скачок зафиксирован у Audi. С января по июнь в России было продано 5839 машин, что на 463 процента больше, чем годом ранее. BMW нарастила результат на 43 процента и сохранила первенство по количеству реализованных автомобилей — 7551 единица. Замыкает тройку Mercedes-Benz с увеличением продаж на 60 процентов за год, до 5071 автомобиля. Эксперт подчеркнул, что вся эта техника попадает на российский рынок по каналам параллельного импорта.

Доля машин китайской сборки в продажах Audi составила 85 процентов, у BMW — 46, у Mercedes-Benz — всего 5 процентов.

Ранее россиян предупредили об увеличении сроков ожидания машин из-за рубежа. Временные сложности с доставкой иномарок в Россию носят краткосрочный характер, уверен коммерческий директор группы компаний «Интерлизинг» Антон Гуреев. По его словам, основная проблема не в очередях на границе. В настоящее время фиксируется перегрузка всех транспортных путей, по которым ввозят машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Союзник России оказался на грани энергетического коллапса
    Россия бьет по портам и судам Украины, работающим в интересах ВСУ. Поражены уже три сухогруза
    Стало известно о требовании Трампа к Нетаньяху о выводе войск из двух стран
    Турист скатился с водной горки и не выжил на глазах у жены и детей
    В Париже показали танк с «мангалом»
    Принц Гарри пожаловался на обидную кличку и отказался считать себя рыжим
    Назван наиболее вероятный счет в полуфинальном матче ЧМ-2026 между Францией и Испанией
    Смерч обрушился на российский регион и попал на видео
    Трамп отказался от введения пошлин за проход через Ормузский пролив
    57-летняя Светлана Бондарчук показала лицо без макияжа и ответила на вопрос о пластике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok