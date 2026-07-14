Эксперт Гуреев: Возросший спрос на ввозимые иномарки перегрузил логистические цепочки

Россиян предупредили об увеличении сроков ожидания машин из-за рубежа. Временные сложности с доставкой иномарок в Россию носят краткосрочный характер, заявил «Российской газете» коммерческий директор группы компаний «Интерлизинг» Антон Гуреев.

По его словам, основная проблема не в очередях на границе. В настоящее время фиксируется перегрузка всех транспортных путей, по которым ввозят машины. Ситуацию усугубляет повышенный более чем на 15 процентов спрос на подержанные автомобили, создающий дополнительную нагрузку на логистические цепочки. Эксперт подчеркнул, что в первом полугодии значительно увеличился (на 25 процентов) объем поставок новых машин из Китая и Киргизии.

«Этот факт говорит о том, что параллельный импорт, как канал поставок, работает эффективно, поэтому в краткосрочной перспективе дилерам придется выбирать между двумя сценариями. Первый — переносить выросшие издержки на конечного потребителя, что приведет к дальнейшему росту цен, второй — мириться со снижением собственной маржи. Для покупателей же ожидание нового автомобиля из-за рубежа может увеличиться», — объясняет Гуреев. Но, по его словам, ситуация практически не повлияет на объемы продаж в стране, так как в России производится «достаточно автомобилей».

Директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов добавил, что расходы на транспортировку не являются определяющими в конечной цене нового автомобиля. Он напомнил, что в салонах много машин, ввезенных в 2024 и 2025 годах, и призвал не поддаваться панике, а просто расширить круг рассматриваемых моделей.

Ранее в Германии был опубликован предварительный список автомобилей, которые концерн Volkswagen Group может убрать из линейки ради запланированной масштабной экономии. Официальных подтверждений нет, но в перечне фигурируют марки Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi и Porsche.