Концерн Volkswagen решил завершить производство десяти популярных моделей

Несколько моделей Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi и Porsche исчезнут к 2031 году

В немецких СМИ опубликован предварительный список автомобилей, которые концерн Volkswagen Group может убрать из линейки ради запланированной масштабной экономии. Официальных подтверждений нет, но перечень затрагивает марки Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi и Porsche, пишет Carscoops.

Седан Volkswagen Jetta и компактный кроссовер Taos не получат следующего поколения. В США во втором квартале продажи Jetta составили 15 949 машин — это на 9,7 процента выше, чем годом ранее, но модель заметно уступает конкурентам. За первые шесть месяцев Honda Civic разошлась тиражом 132 440 единиц, Toyota Corolla — 131 403, Hyundai Elantra — 79 839, а Kia K4 — 73 579 машин. Реализация Taos упала на 43,9 процента, до 7794 автомобилей за квартал.

Skoda Fabia останется на конвейере лишь временно, что неожиданно на фоне ее популярности. В 2025 году только в США модель выбрали 119 139 покупателей, и она значительно опередила Skoda Scala и Superb. Хетчбэк Cupra Raval, дебютировавший несколько месяцев назад, может ограничиться одним поколением — у Volkswagen Group уже есть ряд похожих электромобилей под другими брендами.

В линейке Audi под вопросом находятся купеобразные кроссоверы Q5 Sportback и Q6 E-tron Sportback. Производитель не разглашает цифры продаж по отдельным модификациям, но считается, что такие версии ощутимо проигрывают более традиционным аналогам.

Porsche также ждут перемены. Бензиновый вариант Cayenne Coupe вскоре также может исчезнуть. Кроме того, марка снова пересматривает планы по спорткарам 718 Boxster и 718 Cayman с двигателями внутреннего сгорания. Под угрозой и электрический Porsche Taycan, реализация которого в прошлом году сократилась на 22 процента, до 16 339 единиц.

Отказ от перечисленных моделей может сэкономить автопроизводителю до 6,5 миллиарда евро к 2031 году. Список предварительный, и не исключено, что позже в него добавят и другие модели — например, Audi e-tron GT.

Руководитель по связям с общественностью Volkswagen Штефан Фосвинкель заявил, что компания не комментирует предположения.

Ранее стало известно, что концерн Volkswagen готовит масштабное сокращение модельного ряда и объемов выпуска. Руководство объявило о планах вдвое урезать линейку, сконцентрировав усилия на самых доходных автомобилях. Ежегодный объем производства будет снижен с текущих десяти миллионов машин до девяти миллионов.