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13:50, 4 августа 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на похороны с почестями 102-летнего пособника нацистов

Депутат Шолохов раскритиковал похороны с почестями 102-летнего пособника нацистов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Переформатирование памяти народа ставит этот народ под угрозу исчезновения, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на похороны с почестями 102-летнего пособника нацистов в Латвии.

«Масштабы этого кретинизма уже настолько велики, что даже и говорить по этому поводу трудно. В общем-то, это уже много раз обсужденная тема, что современные власти понимают, что они делают. Ведь убийство памяти народа и переформатирование памяти народа ставит сам этот народ на грани исчезновения или, по крайней мере, полного подчинения другим идеалам. Это очевидно», — заявил Шолохов.

Депутат добавил, что в подобных ситуациях вспоминает высказывание человека, уважение к которому испытывать невозможно, — идеолога Третьего рейха Альберта Розенберга.

«Он в свое время, зная, о чем говорит, сказал: "Достаточно уничтожить памятники народа, чтобы он перестал существовать уже во втором поколении". Именно это мы и наблюдаем. Это политика, осознанная политика, которая приводит к тому результату, о котором проповедник, можно сказать, нынешних нацистов говорил еще почти 100 лет назад», — заключил парламентарий.

Ранее в Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. По информации неправительственных организаций России, он служил в латышском легионе СС. После распада Советского Союза Эзергайлис был награжден высшей наградой Латвии, орденом Трех звезд.

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