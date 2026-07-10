Немецкий Volkswagen принял непростое решение

Немецкий концерн Volkswagen принял решение сократить модельный ряд вдвое

Немецкий концерн Volkswagen принял непростое решение. Он готовит масштабное сокращение модельного ряда и объемов выпуска. Крупнейший автопроизводитель Европы запускает глубокую реорганизацию, помимо увольнения 100 тысяч сотрудников и закрытия четырех заводов, пишет Reuters.

После заседания наблюдательного совета руководство объявило о планах вдвое урезать линейку, сконцентрировав усилия на самых доходных автомобилях. Ежегодный объем производства будет снижен с текущих десяти миллионов машин до девяти миллионов. Как заявил генеральный директор компании Оливер Блюме, «действовать нужно без промедления».

Осведомленные источники сообщают, что Блюме рассматривает остановку четырех заводов в Германии — площадок в Ганновере, Эмдене, Цвиккау и предприятия Audi в Неккарзульме. Сокращение персонала может достигнуть 100 тысяч человек, что станет самой серьезной перестройкой в истории бренда.

На производителя оказывается колоссальное давление с требованием изменить бизнес-модель, которая десятилетиями приносила успех. Причинами стали раздутые расходы, недозагруженные мощности на немецком рынке, нарастающее соперничество с китайскими производителями, ужесточение нормативов и американские ввозные пошлины. Все это привело к тому, что прибыль Volkswagen упала в два раза за последние пять лет.

На совещании совета директоров в штаб-квартире в Вольфсбурге Блюме столкнулся с сопротивлением влиятельных представителей профсоюзов. Они категорически против углубления сокращений по всей группе, включая бренды Audi и Porsche. В декабре 2024 года работники концерна проводили масштабные забастовки. Сейчас действует договоренность, исключающая стачки на период текущих трудовых соглашений.

Одновременно на руководителя давит и семья владельцев Пих и Порше. Их основной пакет акций обесценился на десятки миллиардов евро за последние годы. Всего за три года котировки Volkswagen утратили более половины своей стоимости.

Прогноз аналитической платформы Mobility Global показывает, что в 2026 году автозаводы концерна в Германии будут загружены лишь на 81 процент, а к концу десятилетия — только на 73 процента.

Ранее стало известно, что на одном из европейских заводов автоконцерна вместо того, чтобы обновить парк газонокосилок эффективными роботизированными моделями с искусственным интеллектом, компания поручила уход за травой сотне овец.