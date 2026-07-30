США рекордно потратятся на оружие из-за Ирана и Украины

Армия США заключила рекордный контракт на ракеты для Patriot из-за Ирана и Украины

Армия США заключила c компанией Lockheed Martin рекордный контракт на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чтобы восполнить истощившиеся запасы из-за конфликта с Ираном и помощи Украине. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Сумма контракта составит 58,6 миллиарда долларов. «Это крупнейшее соглашение о закупке ракет такого типа. Контракт был заключен в то время, когда Пентагон стремится быстро восстановить запасы, истощенные в результате масштабных боевых действий в Иране и продолжающейся военной помощи Украине», — отмечает издание.

Кроме того, подписание соглашения связано с подготовкой к возможным будущим конфликтам высокой интенсивности, а чрезвычайно быстрый расход запасов перехватчиков и средняя стоимость за штуку сделали поддержание запасов особенно дорогостоящим.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет для Patriot.