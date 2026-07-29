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08:30, 29 июля 2026 (обновлено: 08:36, 29 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский заявил о соглашении с Трампом по ракетам Patriot

Зеленский: Трамп согласен дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент США Дональд Трамп согласен дать Киеву лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский каналу Fox News.

«Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча с президентом Трампом. Он согласился, что даст нам лицензии», — сообщил политик.

По словам Зеленского, он также встретился с представителями американских военных компаний.

Украинский и американский президенты провели встречу в США 28 июля. Переговоры представителей Киева и Вашингтона прошли в закрытом формате без журналистов.

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