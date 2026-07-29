Зеленский заявил о соглашении с Трампом по ракетам Patriot

Зеленский: Трамп согласен дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп согласен дать Киеву лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский каналу Fox News.

«Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча с президентом Трампом. Он согласился, что даст нам лицензии», — сообщил политик.

По словам Зеленского, он также встретился с представителями американских военных компаний.

Украинский и американский президенты провели встречу в США 28 июля. Переговоры представителей Киева и Вашингтона прошли в закрытом формате без журналистов.