Стал известен грозящий Павлу Дурову в России срок

Павла Дурова могут приговорить к пожизненному заключению в России

В России основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут приговорить к пожизненному заключению. Об этом сообщает ТАСС.

Ему предъявлено обвинение по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным агентства, администрация мессенджера Telegram не удалила многочисленные каналы, боты и чаты, которые активно используются украинскими спецслужбами и террористическими организациями для подготовки и координации диверсионно-террористических актов на территории России, массовых расправ и кибермошеннической деятельности.

Роскомнадзор направлял более 150 тысяч обращений к команде Павла Дурова с требованием удалить противоправный контент, но они были проигнорированы.

По данной статье предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что стало известно количество втянутых в терроризм подростков через чат знакомств «Дайвинчик».