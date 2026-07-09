Volkswagen решил привлечь к работе на одном из заводов необычных работников

К работе на заводе Volkswagen в Польше привлекли отару овец

Пока одни автокомпании активно внедряют роботизацию в производственные процессы, Volkswagen удивляет очередным своим решением. Вместо того, чтобы обновить парк газонокосилок эффективными роботизированными моделями с искусственным интеллектом, компания поручила уход за травой на одном из своих европейских предприятий сотне овец, пишет Carscoops.

В обязанностях новых «работников» значится уход за территорией завода Volkswagen в польской Познани. Там, под более чем 31 тысячей солнечных панелей, развернута фотоэлектрическая установка мощностью 18,3 мегаватта. В ясные дни эта солнечная станция способна полностью закрывать потребности завода в электричестве и покрывает примерно четверть его годового энергопотребления.

Вместо механических косилок в междурядьях панелей Volkswagen запустил отару, которая будет пастись там до осени. Владелец стада отмечает, что овцы на удивление быстро привыкли к новой обстановке. Сейчас они разбились на небольшие группы и спокойно пасутся вокруг оборудования.

Три завода Volkswagen в Познани (включая расположенный рядом Сваржендз) в прошлом году выпустили 150 тысяч автомобилей Caddy, 25 тысяч Transporter и 4 миллиона автомобильных компонентов. Предприятие насчитывает семь тысяч сотрудников и является крупнейшим работодателем Великопольского региона. Вскоре более трех тысяч человек начнут сборку фургонов Crafter на новой площадке во Вжесне, примерно в 50 километрах от Познани.

Ранее стало известно, что в Сингапуре цена разрешения на компактную машину поставила абсолютный рекорд. Стоимость владения малолитражкой теперь жителям страны обойдется почти в сто тысяч долларов (около восьми миллионов рублей).