Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:47, 9 июля 2026Авто

Volkswagen решил привлечь к работе на одном из заводов необычных работников

К работе на заводе Volkswagen в Польше привлекли отару овец
Марина Аверкина

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Пока одни автокомпании активно внедряют роботизацию в производственные процессы, Volkswagen удивляет очередным своим решением. Вместо того, чтобы обновить парк газонокосилок эффективными роботизированными моделями с искусственным интеллектом, компания поручила уход за травой на одном из своих европейских предприятий сотне овец, пишет Carscoops.

В обязанностях новых «работников» значится уход за территорией завода Volkswagen в польской Познани. Там, под более чем 31 тысячей солнечных панелей, развернута фотоэлектрическая установка мощностью 18,3 мегаватта. В ясные дни эта солнечная станция способна полностью закрывать потребности завода в электричестве и покрывает примерно четверть его годового энергопотребления.

Вместо механических косилок в междурядьях панелей Volkswagen запустил отару, которая будет пастись там до осени. Владелец стада отмечает, что овцы на удивление быстро привыкли к новой обстановке. Сейчас они разбились на небольшие группы и спокойно пасутся вокруг оборудования.

Три завода Volkswagen в Познани (включая расположенный рядом Сваржендз) в прошлом году выпустили 150 тысяч автомобилей Caddy, 25 тысяч Transporter и 4 миллиона автомобильных компонентов. Предприятие насчитывает семь тысяч сотрудников и является крупнейшим работодателем Великопольского региона. Вскоре более трех тысяч человек начнут сборку фургонов Crafter на новой площадке во Вжесне, примерно в 50 километрах от Познани.

Ранее стало известно, что в Сингапуре цена разрешения на компактную машину поставила абсолютный рекорд. Стоимость владения малолитражкой теперь жителям страны обойдется почти в сто тысяч долларов (около восьми миллионов рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это произведет впечатление». В Киеве анонсировали удары баллистическими ракетами по России. Цели — Москва и военные объекты

    В Европе усомнились в эффективности передачи Украине лицензии на Patriot

    Армения окажет поддержку местным экспортерам ради снижения зависимости от России

    Лерчек пожаловалась на сильные боли после химиотерапии

    «Ростех» представил дроны «Сатурн»

    В правительстве рассказали о внимании к падению фондового рынка

    Мать рассказала о криках пятилетней дочери во время расправы над ней в Ачинске

    Volkswagen решил привлечь к работе на одном из заводов необычных работников

    В России высказались о шансах Украины наладить производство Patriot

    В Чехии поставили Украине срок для урегулирования конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok