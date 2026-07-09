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11:48, 9 июля 2026Авто

В азиатской стране цена разрешения на компактную машину поставила абсолютный рекорд

Цена разрешения на машину с мотором до 1,6 литра в Сингапуре побила исторический максимум
Марина Аверкина

Фото: Unkel / ullstein bild via Getty Images

В Сингапуре цена разрешения на компактную машину поставила абсолютный рекорд. Стоимость владения малолитражкой (с двигателем объемом до 1,6 литра) теперь жителям страны обойдется почти в сто тысяч долларов (около восьми миллионов рублей), пишет Reuters.

Город-государство с населением 6,1 миллиона человек ограничивает количество машин на дорогах с помощью аукционов. Каждые две недели выпускается фиксированное число свидетельств, дающих право пользоваться автомобилем десять лет. Благодаря такой системе общий парк удается удерживать на уровне примерно одного миллиона единиц, а саму страну можно пересечь на машине менее чем за час.

Нынешний скачок цен на разрешения для компактных машин четырехкратно превышает допандемийные значения. В мае министр транспорта объяснил сохраняющийся ажиотаж высоким интересом к электромобилям и одновременным сокращением предложения квот для компактных моделей.

К слову, один сертификат теперь сопоставим по цене с четырьмя новыми седанами Toyota Corolla на американском рынке. Та же модель в самом Сингапуре с учетом стоимости разрешения, регистрационных сборов и налогов обойдется в 139 тысяч долларов США (более 10 миллионов рублей). При этом среднегодовой доход домохозяйства в этом государстве составляет в рублевом эквиваленте около 9,7 миллиона, а субсидируемая государством небольшая квартира — от 9 миллионов.

Ранее стало известно, что с 1 июля в американском штате Вирджиния судьи получили право назначать злостным нарушителям скоростного режима установку интеллектуального ассистента контроля скорости вместо изъятия водительского удостоверения.

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