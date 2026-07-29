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15:08, 29 июля 2026 (обновлено: 15:14, 29 июля 2026)Мир

Иран пожаловался Каллас на Украину

Аракчи заявил Каллас, что Украина должна взять на себя ответственность за атаку на судно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина должна взять на себя ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас в ходе телефонного разговора, передает Fars.

«Аракчи в ходе разговора с Каллас подчеркнул, что, учитывая прямые заявления президента Украины [Владимира Зеленского] о признании ответственности за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этой атаки не может быть воспринято всерьез», — передает агентство.

Аракчи подчеркнул, что Украина должна взять на себя ответственность за этот незаконный и преступный акт, который привел к жертвам среди иранских граждан и повреждению торгового судна.

Ранее Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, который заявил о непреднамеренности атаки. Иранский министр отметил, что любое нападение на граждан Исламской Республики неприемлемо, и Киеву необходимо возместить убытки.

25 июля Украина ударила по иранскому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

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