Иран пожаловался Каллас на Украину

Аракчи заявил Каллас, что Украина должна взять на себя ответственность за атаку на судно

Украина должна взять на себя ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас в ходе телефонного разговора, передает Fars.

«Аракчи в ходе разговора с Каллас подчеркнул, что, учитывая прямые заявления президента Украины [Владимира Зеленского] о признании ответственности за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этой атаки не может быть воспринято всерьез», — передает агентство.

Аракчи подчеркнул, что Украина должна взять на себя ответственность за этот незаконный и преступный акт, который привел к жертвам среди иранских граждан и повреждению торгового судна.

Ранее Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, который заявил о непреднамеренности атаки. Иранский министр отметил, что любое нападение на граждан Исламской Республики неприемлемо, и Киеву необходимо возместить убытки.

25 июля Украина ударила по иранскому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.