В России определили самый популярный электрокар с пробегом

«Автостат»: За полгода в России продали почти восемь тысяч электрокаров с пробегом

С января по июнь 2026 года в России продали 7729 электромобилей с пробегом. Об этом сообщает «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 39,6 больше, если сравнивать с тем, что фиксировали по итогам первых шести месяцев 2025 года.

При этом 48,6 процента продаж пришлось на три марки. На первом месте расположился Nissan, который купили в количестве 1715 единиц. На второй позиции Zeekr, с результатом 1240 штук. Следом идет Volkswagen (802 проданных электрокара).

Кроме того, россияне приобрели 702 автомобиля Tesla и 623 — Audi.

В последнее время дилеры и дистрибьюторы в России начали отменять скидки на гибриды и электрокары. Оказалось, что весной бренды пытались стимулировать спрос, однако после начала проблем с бензином и дизельным топливом необходимость в таких мерах пропала.

В первой половине июля россиянам советовали поспешить с приобретением электромобиля, чтобы обзавестись им до уменьшения государственной субсидии.