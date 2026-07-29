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17:05, 29 июля 2026 (обновлено: 17:20, 29 июля 2026)Путешествия

Группа мужчин в Китае учила в сети манипулировать россиянками и склонять их к сексу

В Шанхае раскрыли группу мужчин, которые склоняли иностранок к интимной близости
Алина Черненко

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В китайском Шанхае раскрыли группу мужчин, которые учили в сети склонять к интимной близости иностранных девушек, в том числе россиянок. Об этом сообщает Baza.

Местная полиция расследует деятельность закрытого WeChat-сообщества, в котором 450 мужчин обменивались советами о том, как манипулировать иностранками, чтобы они согласились на секс. Между собой участники чата называли девушек «спермоприемниками», фантазировали о «симуляции изнасилования» и обсуждали вещества, которыми можно опаивать спутниц. При этом мужчины отмечали, что якобы россиянок склонить к сексу проще всего.

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О существовании сообщества узнала одна из девушек, которая заметила подозрительные материалы в телефоне своего знакомого и передала их в полицию. Кроме того, она опубликовала предупреждение в чатах туристок и экспаток.

Одна из девушек рассказала журналистам, что узнала на фотографиях из сообщества мужчину, с которым ходила на свидание. По словам собеседницы издания, он вел себя странно и манипулировал ею. В итоге девушка испугалась и прекратила общение, а позже поняла, что он мог быть участником того самого чата.

Ранее в Великобритании бывший полицейский попал за решетку за шантаж любовницы. Он врал, что может быть болен раком, а в детстве стал жертвой изнасилования.

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