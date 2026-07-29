Юристы объяснили условия для признания Telegram экстремистской организацией

Юрист Васильчук: Бездействие администрации Telegram может повлечь ответственность по УК

Судебный юрист Илья Васильчук заявил, что владелец интернет-платформы автоматически не становится соучастником преступлений пользователей, однако его бездействие при наличии запрещенного контента может повлечь юридические последствия. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Эксперт пояснил, что ответственность наступает в случае умышленного игнорирования требований Роскомнадзора или решений суда об удалении информации. По его словам, если владелец знает о нарушении, имеет техническую возможность его устранить, но намеренно этого не делает, возможна квалификация как пособничество через бездействие либо злостное неисполнение судебного акта по ст. 315 УК РФ.

«Граница между обычным предоставлением технической возможности для общения и пособничеством преступлению проходит в тот момент, когда администрация осознанно присоединяется к противоправной цели», — отметил Васильчук.

Адвокат Александр Бударагин добавил, что для признания Telegram экстремистской организацией потребуется отдельное судебное решение, а сам факт наличия нарушающих закон каналов не означает автоматического признания всего сервиса таковым. В случае такого признания для пользователей и бизнеса возникнут ограничения, включая запрет на рекламу, однако обычное использование мессенджера преступлением не является. До этого к платформе могут применяться штрафы и требования об удалении контента.

Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск. ФСБ заявляет, что администрация Telegram не удаляет запрещенную информацию, размещенную в боте «Дайвинчик», веб-адрес которого внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.