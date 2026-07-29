Россиян предостерегли от одного действия на пляже

Криминалист Игнатов: На пляже нельзя прятать ключи от авто в обувь

Оставлять ключи от автомобиля в обуви во время отдыха на пляже опасно, так как это место — слишком популярная заначка. Об этом россиян предупредил криминалист Михаил Игнатов в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, опытные в кражах люди в первую очередь проверяют подобные места. Он отметил, что надежнее будет попросить присмотреть за вещами отдыхающих рядом людей. «Многие так и делают: сначала один идет поплавать, а другой смотрит за вещами, потом наоборот», — рассказал Игнатов.

При этом специалист не рекомендовал оставлять ключи без присмотра — в последние годы злоумышленники все чаще пытаются получить доступ к машине, чтобы украсть ее содержимое или угнать сам транспорт во время отсутствия собственника, а затем незаметно вернуть ключ обратно, чтобы кражу не обнаружили сразу.

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