Из жизни
11:08, 11 февраля 2026Из жизни

Полицейский притворился больным раком ради шантажа любовницы

Юлия Юткина
Фото: NataKor / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании бывший полицейский Майкл Харви попал за решетку за шантаж любовницы. Об этом пишет Daily Mail.

Харви познакомился с будущей жертвой в мае 2012 года в супермаркете. Ему так понравилась женщина, что он проследил за ней, запомнил номер ее машины и проверил в базе данных полиции, замужем ли она. Встретив ее снова, мужчина позвал ее на свидание. Вскоре у них начались отношения.

По словам женщины, Харви, хоть и был женат, утверждал, что давно не общается с супругой. При этом она подозревала мужчину в обмане, потому что он запрещал ей публиковать совместные фотографии в социальных сетях, не знакомил с детьми и родственниками. Затем он и вовсе стал издеваться над ней. Свое странное поведение он оправдывал тем, что может быть болен раком. Кроме того, он врал, будто в детстве стал жертвой изнасилования.

Спустя какое-то время Харви обманом переехал к женщине и ее детям. Она неоднократно пыталась его выгнать, он же угрожал ей суицидом. Позже мужчина стал выпивать. Пристрастие к алкоголю он объяснял глубокими психологическими проблемами, которые также симулировал.

Жертве удалось выселить Харви только в июле 2016 года. Несмотря на это, мужчина какое-то время еще изводил ее телефонными звонками. Женщина решилась рассказать об этом только в 2022 году. В результате Харви приговорили к двум годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон бывшего офицера полиции признали виновным в склонении женщины к сексу во время дежурства. Нетрезвая женщина согласилась на оральный секс с полицейским, думая, что так избежит штрафа.

