Полицейский подвез нетрезвую женщину и потребовал у нее оральный секс

В американском штате Орегон бывшего офицера полиции Дэвида МакВея признали виновным в склонении женщины к сексу во время дежурства. Об этом сообщает OregonLive.

По данным суда, 24 ноября 2019 года он прибыл на вызов к нетрезвой женщине, съехавшей с дороги и ожидавшей эвакуатора. МакВей довез ее до квартиры и, по ее словам, потребовал оральный секс. Она согласилась, полагая, что так избежит штрафа.

Женщина рассказала об этом лишь в 2021 году, когда ее арестовали по делу о домашнем насилии. В сентябре 2022 года МакВея обвинили в преследовании другой женщины на парковке казино, после чего его отстранили от службы.

Позже дело передали другому детективу из того же округа. Он опросил заявительницу, сопоставил ее рассказ с данными диспетчерской и выяснил имя полицейского, который принуждал ее к оральному сексу. МаВею предъявили обвинения, а затем уволили.

В январе суд обязал бывшего полицейского отработать 150 часов на общественных работах и навсегда сдать лицензию на работу в полиции. Если он выполнит условия, обвинения будут сняты.

