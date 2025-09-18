Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 18 сентября 2025Из жизни

Полицейский подвез нетрезвую женщину и потребовал у нее оральный секс

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Milwaukie Police Department

В американском штате Орегон бывшего офицера полиции Дэвида МакВея признали виновным в склонении женщины к сексу во время дежурства. Об этом сообщает OregonLive.

По данным суда, 24 ноября 2019 года он прибыл на вызов к нетрезвой женщине, съехавшей с дороги и ожидавшей эвакуатора. МакВей довез ее до квартиры и, по ее словам, потребовал оральный секс. Она согласилась, полагая, что так избежит штрафа.

Женщина рассказала об этом лишь в 2021 году, когда ее арестовали по делу о домашнем насилии. В сентябре 2022 года МакВея обвинили в преследовании другой женщины на парковке казино, после чего его отстранили от службы.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

Позже дело передали другому детективу из того же округа. Он опросил заявительницу, сопоставил ее рассказ с данными диспетчерской и выяснил имя полицейского, который принуждал ее к оральному сексу. МаВею предъявили обвинения, а затем уволили.

В январе суд обязал бывшего полицейского отработать 150 часов на общественных работах и навсегда сдать лицензию на работу в полиции. Если он выполнит условия, обвинения будут сняты.

Ранее сообщалось, что в США проститутка угнала машину заплатившего ей за секс полицейского. Позже выяснилась, что девушка также потратила около тысячи долларов с карты мужчины.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    Лукашенко подтвердил отказ помилованного оппозиционера покинуть Белоруссию

    В США поставили точку в конфликте на Украине

    Полицейский подвез нетрезвую женщину и потребовал у нее оральный секс

    Мужчина получил отказ после собеседования и пришел в шок из-за причины

    Рита Ора снялась крупным планом с обнаженной грудью

    Дрон ВСУ атаковал мирного жителя

    Вэнс нецензурно высказался о причине убийства Кирка

    В США завершили разработку плана системы «Золотой купол»

    Трамп объявил антифашистов террористами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости