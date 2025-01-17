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10:28, 17 января 2025Из жизни

Проститутка угнала машину заплатившего ей за секс полицейского

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Hampton Police Department

Полицейского из США ограбила проститутка, которой он заплатил за секс. Об этом пишет 10 Wavy.com.

Джейрон Гарри работал полицейским в полиции Хэмптона, штат Вирджиния. В конце декабря он через мобильное приложение познакомился с 20-летней Алексус «Дрим» Коупланд. 30 декабря он позвал ее к себе и заплатил ей 100 долларов, чтобы провести вместе ночь. Гарри лег с Коупланд в постель, а затем предложил ей присоединиться к нему в душе. Однако девушка так и не зашла в ванную.

Когда Гарри вышел, он обнаружил, что Коупланд забрала его телефон, ключи от машины и бумажник. Она также угнала его машину. Полицейский сообщил о преступлении, позвонив в полицию от соседей. Машину нашли в Норфолке, внутри была Коупланд и мужчина, которого она назвала отцом своего ребенка.

Она заявила правоохранителям, что Гарри дал ей разрешение взять его автомобиль. Ее задержали, впоследствии обнаружилось, что она потратила около тысячи долларов с банковских карт Гарри.

Сам Джейсон Гарри в результате случившегося был вынужден уволиться.

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Ранее сообщалось, что в США мужчину, собиравшегося ограбить церковь, скрутил пастор. Он много лет занимался разными боевыми искусствами, в том числе джиу-джитсу, кикбоксингом и смешанными единоборствами, поэтому легко справился с грабителем.

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