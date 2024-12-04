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16:16, 4 декабря 2024Из жизни

Грабитель проник в церковь и встретил отпор в лице владеющего джиу-джитсу священника

В США пастор скрутил грабителя, забравшегося в церковь
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

В США мужчину, собиравшегося ограбить церковь, скрутил пастор. Об этом пишет People.

28 ноября, в День благодарения, неизвестный грабитель проник в баптистскую церковь First Family Church в городе Антиох, штат Калифорния. Мужчина забрался внутрь, разбив окно топором. Когда сработала сигнализация, на шум из кабинета вышел пастор — 46-летний Ник Невс. Невс удивился, но быстро собрался с духом и потребовал, чтобы грабитель оставался на месте. Но мужчина решил не сдаваться — он не ожидал, что встретит в лице священника отпор.

Однако Невс оказался не так прост: он много лет занимался разными боевыми искусствами, в том числе джиу-джитсу, кикбоксингом и смешанными единоборствами. Пастор догнал грабителя на парковке и скрутил его. Ему удалось удерживать преступника около 15 минут до прибытия полиции.

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Невс не пострадал. Он выразил надежду, что после этого инцидента преступник изменится. Невс также отметил, что, зайди грабитель в парадную дверь церкви с просьбой о помощи, пастор не отказал бы ему. «Какая ирония! Если бы он пришел на пару дней раньше, он получил бы благословение, немного еды, и о нем бы позаботились. Но вместо этого он решил разбить окна и осквернить церковь», — сказал Невс.

Ранее сообщалось, что в Португалии священник решил заработать на восстановление старой мечети с помощью пива. Он будет торговать освященным пивом Santa Cruz (в переводе с испанского «святой крест»), в которое будут добавлять земляничное дерево и кардамон.

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