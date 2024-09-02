Священник решил торговать освященным пивом ради сборов на восстановление мечети

В Португалии священник решил торговать освященным пивом ради сборов на мечеть

В Португалии священник решил заработать на восстановление старой мечети с помощью пива. Об этом пишет Jam Press.

Отец Эдгар Клара служит приходским священником в одной из старейших церквей Лиссабона — Капелла Сан-Мигель-ду-Каштелу. Согласно легенде, в ней крестили первого короля Португалии. По словам священника, пока шли реставрационные работы в одной из колоколен, он понял, что ему еще нужно восстановить мечеть, расположенную возле замка Святого Георгия. Считается, что в ней была проведена первая месса после снятия осады с Лиссабона в 1147 году.

Эдгар Клара объяснил, что хочет «выставить напоказ наследие здания», однако для этого ему требуются 2 тысячи евро (204,5 тысячи рублей). Ради сбора такой суммы священник и задумал торговать освященным пивом Santa Cruz (в переводе с испанского «святой крест»). Отмечается, что в Santa Cruz добавляют земляничное дерево и кардамон.

Известно, что Эдгар Клара занимался реставрацией и других религиозных сооружений. В одном из храмов ему пришлось продумать особую систему освещения, для того чтобы посетителям были видны алтари. «Подобные проекты возможны только благодаря туризму, и они должны быть полностью прозрачными с финансовой точки зрения, чтобы не возникало сомнений в том, как используются деньги», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в Таиланде настоятель крупного буддийского храма в провинции Чиангмай напился во время поста и лишился сана. Мужчине может грозить до полугода тюрьмы и штраф в 10 тысяч батов (около 27 тысяч рублей).

