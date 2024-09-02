Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:12, 2 сентября 2024Из жизни

Священник решил торговать освященным пивом ради сборов на восстановление мечети

В Португалии священник решил торговать освященным пивом ради сборов на мечеть

Фото: Freepik

В Португалии священник решил заработать на восстановление старой мечети с помощью пива. Об этом пишет Jam Press.

Отец Эдгар Клара служит приходским священником в одной из старейших церквей Лиссабона — Капелла Сан-Мигель-ду-Каштелу. Согласно легенде, в ней крестили первого короля Португалии. По словам священника, пока шли реставрационные работы в одной из колоколен, он понял, что ему еще нужно восстановить мечеть, расположенную возле замка Святого Георгия. Считается, что в ней была проведена первая месса после снятия осады с Лиссабона в 1147 году.

Эдгар Клара объяснил, что хочет «выставить напоказ наследие здания», однако для этого ему требуются 2 тысячи евро (204,5 тысячи рублей). Ради сбора такой суммы священник и задумал торговать освященным пивом Santa Cruz (в переводе с испанского «святой крест»). Отмечается, что в Santa Cruz добавляют земляничное дерево и кардамон.

Материалы по теме:
Фотограф нашла в заброшенном доме священника сундук со снимками. Через жизнь одной семьи она показала трагедию XX века
Фотограф нашла в заброшенном доме священника сундук со снимками.Через жизнь одной семьи она показала трагедию XX века
31 января 2022
«Это тебе не туризм» История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
«Это тебе не туризм»История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
28 июня 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Известно, что Эдгар Клара занимался реставрацией и других религиозных сооружений. В одном из храмов ему пришлось продумать особую систему освещения, для того чтобы посетителям были видны алтари. «Подобные проекты возможны только благодаря туризму, и они должны быть полностью прозрачными с финансовой точки зрения, чтобы не возникало сомнений в том, как используются деньги», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в Таиланде настоятель крупного буддийского храма в провинции Чиангмай напился во время поста и лишился сана. Мужчине может грозить до полугода тюрьмы и штраф в 10 тысяч батов (около 27 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Польши заявил об обязанности сбивать российские ракеты над Украиной

      В российском городе школу эвакуировали во время праздничной линейки

      Двух подростков из России задержали в Азии и поместили в СИЗО за ловлю ящериц

      Обнаружены невозможные бактерии

      Доход от перепродажи квартир в России подсчитали

      Полицейские установили личность устроившего стрельбу во время драки в центре Москвы

      Трамп испугался успехов демократов в своей игре по оскорблению оппонентов

      Следователи возбудили новое дело против членов ОПГ «Трифоновские»

      В МИД России рассказали о торговых отношениях с Центральной Азией

      Мбаппе забил первые мячи за «Реал» в чемпионате Испании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше