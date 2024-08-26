Настоятель храма напился пива во время поста и попал в тюрьму

В Таиланде настоятель буддийского храма напился пива и лишился сана

В Таиланде настоятель крупного буддийского храма в провинции Чиангмай напился во время поста, лишился сана и попал за решетку. Об этом сообщает The Thaiger.

19 августа представители духовенства обратились в полицию с просьбой проверить храм в районе Сансай. Они заявили, что монахи регулярно распивают алкоголь на территории святилища, причем делают это и вовремя Вассы — буддийского поста.

Прибывшие на место правоохранители сразу задержали двух монахов, которые пили пиво в храме, причем одним из них оказался настоятель. Мужчин арестовали и доставили в полицейский участок. Настоятеля сразу же лишили сана и отдали под суд. Он обвиняется по статье об употреблении алкоголя или иных одурманивающих веществ на территории храма. Мужчине может грозить до полугода тюрьмы и штраф в 10 тысяч батов (около 27 тысяч рублей).

Член Совета по культуре провинции Чиангмай Уолла Намвонгпром обратился к общественности в связи с инцидентом и напомнил, что закон строжайше запрещает употребление алкоголя в храмах и школах. Нарушившие закон священнослужители не только несут уголовную ответственность, но и лишаются сана.

Ранее сообщалось, что в Таиланде монах одного из буддийских храмов в центре Бангкока показал в социальной сети роскошные вещи, которыми пользуется каждый день, и попал под шквал критики. Мужчина опубликовал пост, в котором показано, как он держит одновременно два дорогих смартфона и обедает в шикарном ресторане.

