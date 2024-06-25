Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:51, 25 июня 2024Из жизни

Монах показал бриллиантовый браслет за 439 тысяч рублей и попал под шквал критики

В Таиланде монах показал свой браслет от Cartier и вызвал всеобщее возмущение

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде монах одного из буддийских храмов в центре Бангкока показал в социальной сети роскошные вещи, которыми пользуется каждый день, и попал под шквал критики. Об этом пишет The Thaiger.

19 июня священнослужитель, служащий секретарем храма, опубликовал на своей странице пост, в котором показано, как он пользуется одновременно двумя дорогими смартфонами и обедает в шикарном ресторане. При этом снимки были подписаны словами: «Мне очень одиноко». Всеобщее возмущение вызвало фото, на котором монах продемонстрировал купленный за 185 тысяч батов (439 тысяч рублей) бриллиантовый браслет от Cartier.

Пост мгновенно разлетелся по сети и вызвал ожесточенную дискуссию. Многие верующие заявили, что поведение мужчины противоречит принципам скромности и смирения, которых по традиции должны придерживаться монахи. Некоторые вовсе сказали, что священнослужитель попрал учение Будды, которое учит простоте и следованию пути духовного развития.

Материалы по теме:
Богатства безумной вдовы Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Богатства безумной вдовыТаинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
5 сентября 2020
«Я ни на что не надеюсь» Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
«Я ни на что не надеюсь»Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
9 ноября 2021

У монаха нашлись и защитники. Они заявили, что общество не должно заглядывать ему в карман, а каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни. Представители высшего духовенства пока никак не отреагировали на поведение монаха.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полиция арестовала буддийского монаха, который попытался пробраться в келью к монашкам. Кроме того, он обстрелял окна их комнаты из рогатки.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потенциал мирных предложений России. Они реально способны остановить конфликт на Украине

      В Евросоюзе упали доходы от экспорта алмазов

      Серию взрывов и пожар в российском регионе сняли на видео после сообщения об атаке ВСУ

      В России обвинили ЕС в нарушении закона из-за одной меры поддержки Киева

      Волков и Павлович поменялись местами в рейтинге UFC

      Россияне бросились скупать жилье бизнес-класса

      Названа цена квартиры Земфиры в Москве

      Отца ликвидированных в Дагестане боевиков заподозрили в мелком хулиганстве

      25-летний россиянин поел шаурмы и впал в кому

      Россияне раскрыли секреты финансовой грамотности для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше