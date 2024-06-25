Монах показал бриллиантовый браслет за 439 тысяч рублей и попал под шквал критики

В Таиланде монах показал свой браслет от Cartier и вызвал всеобщее возмущение

В Таиланде монах одного из буддийских храмов в центре Бангкока показал в социальной сети роскошные вещи, которыми пользуется каждый день, и попал под шквал критики. Об этом пишет The Thaiger.

19 июня священнослужитель, служащий секретарем храма, опубликовал на своей странице пост, в котором показано, как он пользуется одновременно двумя дорогими смартфонами и обедает в шикарном ресторане. При этом снимки были подписаны словами: «Мне очень одиноко». Всеобщее возмущение вызвало фото, на котором монах продемонстрировал купленный за 185 тысяч батов (439 тысяч рублей) бриллиантовый браслет от Cartier.

Пост мгновенно разлетелся по сети и вызвал ожесточенную дискуссию. Многие верующие заявили, что поведение мужчины противоречит принципам скромности и смирения, которых по традиции должны придерживаться монахи. Некоторые вовсе сказали, что священнослужитель попрал учение Будды, которое учит простоте и следованию пути духовного развития.

У монаха нашлись и защитники. Они заявили, что общество не должно заглядывать ему в карман, а каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни. Представители высшего духовенства пока никак не отреагировали на поведение монаха.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полиция арестовала буддийского монаха, который попытался пробраться в келью к монашкам. Кроме того, он обстрелял окна их комнаты из рогатки.

