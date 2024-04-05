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03:30, 5 апреля 2024Из жизни

Монах напился и ночью попытался пробраться в келью к монашкам

В Таиланде буддийский монах напился и попытался пробраться в келью к монашкам

Кадр: Channel 8

В Таиланде полиция арестовала буддийского монаха, который попытался пробраться в келью к монашкам. Об этом сообщает The Thaiger.

25-летний монах Пракид Чердсакун из храма в городе Бурирам употреблял алкоголь в нарушение правил, а с наступлением ночи попытался попасть в комнату к двум монашкам. Однако их дверь оказалась закрыта. Тогда Чердсакун начал стрелять в окна их комнаты из рогатки. Испуганные женщины позвонили в полицию. Приехавшие на место правоохранители арестовали пьяного мужчину и отвезли его в участок. Во время допроса монах начал отрицать, что пытался попасть в их комнату. Выстрелы из рогаток он объяснил тем, что у монашек ночью без нужды горел свет, и так он пытался заставить их погасить его.

Монашки во время общения с полицейскими рассказали, что Чердсакун напился не в первый раз. По их словам, мужчина употреблял алкоголь каждый день, а в их храм Бурираме попал после того, как его изгнали из другого храма из-за пьянства. При этом одна из них рассказала, что он пытался заставить монашек прислуживать ему. В результате Чердсакуна изгнали из храма.

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Впоследствии мать Чердсакуна рассказала, что алкоголь помогает ее сыну бороться с эпилепсией и облегчает симптомы болезни. При этом она заявила, что не приносила алкогольные напитки сыну, а к пьянству его склонил другой монах. Она также выразила намерение устроить мужчину в другой храм, поскольку считает, что только это его спасет.

Ранее сообщалось, что в Таиланде монах изнасиловал замужнюю женщину. Когда она забеременела, он потребовал, чтобы она развелась с мужем.

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      Антонина Черташ
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