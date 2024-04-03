Монах изнасиловал замужнюю прихожанку в храме и захотел жениться на ней

В Таиланде монах изнасиловал женщину и потребовал, чтобы она развелась с мужем. Об этом сообщает The Thaiger.

Санан служил монахом в храме в провинции Ясотхон, куда регулярно приходила 31-летняя женщина по имени Ваннапа. Она уже десять лет состояла в браке с 36-летним мужчиной по имени Варут. Когда в феврале 2023 года Ваннапа в очередной раз пришла в храм, чтобы сделать подношение, Санан внезапно набросился на нее и изнасиловал. Прихожанка завала на помощь, но ее никто не услышал.

Санан снял обнаженную женщину на видео и позже вынудил ее снова вступить с ним в половую связь, угрожая, что распространит записи в сети. Ваннапа просила монаха остановиться, утверждая, что состоит в браке, но тот остался непреклонен. В результате женщина забеременела.

Ваннапа не обращалась в полицию и не рассказывала мужу о произошедшем, опасаясь за свою безопасность, пока к ее дому не явился Санан. Монах хотел поговорить с Варутом, но тот отказался. Позже мужчина рассказал жене о странном поведении Санана, и та призналась, что носит от него ребенка.

По словам Варута, позже монах потребовал, чтобы он развелся с женой и отдал ее ему. Мужчина согласился на развод, однако Ваннапа настаивала на сохранении брака. Варут также заявил, что впоследствии Санан оставил службу в храме и объявил в социальных сетях о намерении создать семью с Ваннапой.

В результате супруги подали на монаха жалобу в полицию. Правоохранительные органы ведут расследование и уже вызвали Санана на допрос.

Ранее сообщалось, что в Шотландии 90-летний бывший монах, отбывающий тюремное наказание за сексуальное насилие над детьми, не признал свою вину и назвал своих жертв «невменяемыми». Как утверждают жертвы мужчины, он неоднократно подвергал их физическому и сексуальному насилию.