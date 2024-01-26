Осужденный за сексуальное насилие над детьми монах назвал жертв «невменяемыми»

В Шотландии 90-летний бывший монах, отбывающий тюремное наказание за сексуальное насилие над детьми, не признал свою вину и назвал своих жертв «невменяемыми». Об этом сообщает Metro.

Майкл Мерфи был социальным работником в школах-интернатах в период с 1961 по 1991 годы. Как утверждают жертвы мужчины, он неоднократно подвергал их физическому и сексуальному насилию. Мерфи порол учеников шнурками для обуви за плохое поведение, а также бил их электрическим током с помощью небольшого устройства, которое называл «щекоталкой». В ходе расследования также выяснилось, что однажды он так сильно избил мальчика, что сломал ему руку. Мерфи, в свою очередь, обвинил в произошедшем ученика, заявив, что тот его обидел. «Я выкрутил ему руку — всего-то. И он сломал маленькую косточку», — утверждал бывший монах.

Обвиняемый также отрицал, что бил мальчиков током. По словам мужчины, ему было поручено самостоятельно заботиться о 90 детях, и он не понимал, как правильно их воспитывать. Когда в суде Мерфи попросили объяснить, почему на него поступило такое количество жалоб, он заявил, что против него якобы устроили заговор. «Все эти типы, все жалобщики — они не в себе. По-моему, полиции следует их проверить и провести расследование в отношении всей этой лжи, которую они наговорили», — сказал он.

Мерфи был осужден по 54 обвинениям в физическом и сексуальном насилии в 2003, 2016 и 2021 годах. В настоящее время мужчина находится в тюрьме в городе Эдинбург, однако до сих пор не признает свою вину и требует продолжить расследование.

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