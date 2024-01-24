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03:48, 24 января 2024Из жизни

Учительница рассказала школьнику о своем сне и 30 раз занялась с ним сексом

Учительница из США отвезла школьника на экскурсию и занялась с ним сексом

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В США преподаватель семейной экономики из штата Арканзас занялась сексом с учеником во время поездки на экскурсию в другой город. Об этом сообщает KATV.

В понедельник, 22 января, учительница Хизер Хэйр из города Брайант признала себя виновной в перевозке несовершеннолетнего в другой штат с целью сексуального контакта. 33-летняя женщина подтвердила, что в апреле 2022 года она отвезла четверых учеников — юношу и трех девушек — на экскурсию в Вашингтон, округ Колумбия. Во время поездки Хэйр занялось сексом со школьником.

Следователи выяснили, что их отношения продолжались с 2021 года. Хэйр проводила с учеником консультации и дала ему свой личный номер телефона. Позже она рассказала школьнику в мессенджере, что «ей приснился сон, как они занимаются сексом», и дала свой домашний адрес. Всего в 2021-2022 годах Хэйр вступала в интимную связь с юношей от 20 до 30 раз у себя дома, в автомобиле и в школе.

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