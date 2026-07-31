Самозащита от сожителя-тирана привела россиянку на скамью подсудимых

В Алтайском крае пройдет суд над женщиной за самозащиту от сожителя-тирана

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Новоалтайска, которая ранила сожителя-тирана кухонным ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ее дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, пара жила в домике в одном из садоводств города. Между ними постоянно происходили конфликты, в ходе которых мужчина избивал возлюбленную. В начале июня во время застолья между ними вновь вспыхнула ссора. Обвиняемая взяла кухонный нож и нанесла им несколько ранений мужчине. Он выжил, потому что вовремя получил медицинскую помощь.

Ранее в Свердловской области осудили мужчину за расправу над домогавшимся его соседом.

