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08:52, 31 июля 2026Силовые структуры

Самозащита от сожителя-тирана привела россиянку на скамью подсудимых

В Алтайском крае пройдет суд над женщиной за самозащиту от сожителя-тирана
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Новоалтайска, которая ранила сожителя-тирана кухонным ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ее дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, пара жила в домике в одном из садоводств города. Между ними постоянно происходили конфликты, в ходе которых мужчина избивал возлюбленную. В начале июня во время застолья между ними вновь вспыхнула ссора. Обвиняемая взяла кухонный нож и нанесла им несколько ранений мужчине. Он выжил, потому что вовремя получил медицинскую помощь.

Ранее в Свердловской области осудили мужчину за расправу над домогавшимся его соседом.

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