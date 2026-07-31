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09:50, 31 июля 2026 (обновлено: 09:57, 31 июля 2026)Спорт

Не стало легенды сборной Италии по футболу

В возрасте 66 лет ушел из жизни чемпион мира по футболу Франко Барези
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Не стало легенды сборной Италии по футболу Франко Барези. Об этом сообщает на своем сайте футбольный клуб «Милан», в составе которого выступал футболист.

«"Милан" скорбит о смерти Барези. Его пример и честность навсегда останутся в ДНК клуба, как и культовая футболка с номером 6. Соболезнования, которые "Милан" выражает семье Барези, разделяет каждый болельщик "россонери"», — говорится в заявлении клуба.

Барези выступал за «Милан» с 1978 по 1997 год. В его составе он стал шестикратным чемпионом Италии, а также трижды выиграл Лигу чемпионов. С 2002 по 2008 год Барези входил в тренерский штаб команды. Помимо этого, он выиграл чемпионат мира-1982, а также завоевал серебро (1994) и бронзу (1990) мировых первенств.

В 2025 году у Барези обнаружили легочный узел, который впоследствии удалили. Экс-футболист ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Ранее стало известно о смерти олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года Ивана Едешко. Его не стало в возрасте 81 года в результате инфаркта.

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